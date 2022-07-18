كورونا في المملكة.. ارتفاع الإصابات الجديدة وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً كبيراً في الإصابات الجديدة المسجلة بـ”كورونا”، ونسب التعافي من المرض، وانخفاض الحالات الحرجة، فيما تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 806 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 200 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 804570 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل خروج 5 حالات جديدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي الحالات الحرجة 145 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 405 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 788371 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9233 حالة وفاة.