“الأكاديمية اللوجستية” تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم في 4 تخصصات

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في الدفعة الرابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف، في 4 تخصصات تدريبية، تشمل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء.
وأشارت الأكاديمية إلى أن باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من البرامج التدريبية مفتوح حتى يوم 31 يوليو 2022م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم 11 سبتمبر 2022م، لافتة إلى أن التسجيل يتم من خلال موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA).
وأوضحت أنها تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في 7 قطاعات تستهدفها هي، الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن. وفق “أخبار 24”.
وأكدت على أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها أربعة مسارات رئيسية تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة.