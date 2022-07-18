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رياضة > أبها يقيم معسكرًا في النمسا استعدادا للموسم الجديد
18/07/2022   2:27 م

أبها يقيم معسكرًا في النمسا استعدادا للموسم الجديد

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يقيم فريق أبها معسكرًا خارجيا في النمسا، يمتدُّ نحو 18 يومًا حتى 6 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو فريق أبها الأول لكرة القدم الموجودون حاليًّا في السعودية لكشوفات طبية، اليوم، بمقر التجمُّع في جدة، قبل المغادرة، غدًا، إلى النمسا .

وسيخضع عددًا من اللاعبين، وبعض الجدد، للفحص ذاته في النمسا، التي يصل إليها الفريق في 19 يوليو الجار، ويجري فيها معسكره حتى 6 أغسطس المقبل.وفق “أخبار 24”.

وسيلتحق المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك وجهازه الفني، ببعثة الفريق في النمسا قبل انطلاق مقر المعسكر، الذي سيخوض فيه الفريق أربع مباريات تجريبية.

أبها يقيم معسكرًا في النمسا استعدادا للموسم الجديد

رياضة
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