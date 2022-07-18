نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > قميص الهلال يتزين بالهوية الجديدة للنادي
18/07/2022   2:27 م

قميص الهلال يتزين بالهوية الجديدة للنادي

+ = -
729

كشفت مصادر صحفية، أن إدارة الهلال اتَّفقت مع شركة “S team”، الشريك الحصري لقطاع الملابس والمتاجر في النادي، على تسليم قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بالموسم المقبل بهوية النادي الجديدة، التي تمَّ الإعلان عنها في وقت سابق.

وأكدت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن الهلال قرر توحيد الهوية لجميع فرق وألعاب النادي، في مقدمتها فرق كرة القدم، واقتربت من الإعلان عن الانتهاء من الخطوة.

وفي وقت سابق، تواصلت إدارة الهلال مع 3 شركات عالمية كبيرة متخصِّصة في التصاميم والشعارات الرياضية للأندية العالمية، وتعدُّ الأفضل في هذا المجال، للمفاضلة بينها، واختيار إحداها لتصمِّم الهوية الجديدة للنادي.

يذكر أن نادي الهلال يملك حاليًّا شعارًا للنادي، وآخر للفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك في دوري المحترفين، وسيتمُّ توحيدهما بشعار واحد.

قميص الهلال يتزين بالهوية الجديدة للنادي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219384.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.