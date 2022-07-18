الاتحاد الآسيوي يعلن أسماء الدول المتقدمة لاستضافة كأس آسيا 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، عن أسماء الدول التي تقدمت بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وأوضح أن كلا من أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وقطر، تقدموا بطلب رسمي لاستضافة البطولة.
وحدد الاتحاد 31 أغسطس المقبل كموعد نهائي لتقديم المستندات الخاصة بهذه الطلبات لتقييمها، قبل اختيار وإعلان الدولة المضيفة للبطولة المكونة من 24 فريقًا من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد في 17 أكتوبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، بتاريخ 31 مايو الماضي، وذلك في أعقاب اعتذار الصين عن استضافة البطولة.