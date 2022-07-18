“الزكاة” تدعو المكلفين للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

جدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دعوتها للمكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، والتي أطلقتها مؤخراً بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا.
وأوضحت أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر المقبل، وتتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
ويُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي، والذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقاً، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن التقدم للهيئة بطلب لتقسيط هذه الالتزامات الضريبية، شريطة أن يُقدم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
ونوهت بأن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.