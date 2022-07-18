أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطلاقها برنامجاً لتدريب منسوبيها في الكفاءة والإنتاجية الحضرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأشارت إلى أن البرنامج يضم نخبة من المتدربين من كافة الأمانات وهيئات تطوير المناطق والهيئات الملكية بالمملكة؛ وذلك بفندق (لو ميريديان) بالرياض.
وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي الدكتور عادل الزهراني، أن البرنامج يهدف إلى رفع مهارات العاملين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، ورفع جودة مشاريع القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى استضافة عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد الحضري وإدارة المدن لاستعراض التجارب العالمية الرائدة، إضافة إلى استضافة خبراء محليين من أمناء بعض المناطق وخبراء دوليين؛ لنقل التجارب الناجحة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في المدن السعودية واستعراض أبرز التحديات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن البرنامج يمتد لـ 3 أسابيع، حيث سيتم التركيز في الأسبوع الأول على مهارات الإدارة الحضرية وإدارة المدن، ويتضمن الأسبوع الثاني محاور تتعلق بالاقتصاد الحضري وتنويع القاعدة الاقتصادية، كما يتناول الأسبوع الثالث موضوعات تنويع آليات تمويل المشاريع التي تصب في ازدهار المدن.
وأكَّد الزهراني، أن الوزارة تعمل باستمرار لدعم النهضة العمرانية الشاملة والاستجابة لتطلعات ساكني المدن السعودية في مجال تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق الاستدامة الحضرية والحفاظ على الهوية الثقافية وأنسنة المدن، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات، وإيجاد الكفاءة والتوازن الإنمائي لمناطق المملكة.