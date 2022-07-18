“وسط جدة للتطوير” توقع عقد تصميم الاستاد الرياضي مع كبرى الشركات العالمية

أعلنت شركة وسط جدة للتطوير إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع عقد لتصميم مَعلم “الاستاد الرياضي” بمشروع وسط جدة، مع شركتي “جي إم بي إنترناشونال سبين جي إم بي إتش” و”خطيب وعلمي”.
وأوضحت أن شركة “جي إم بي إنترناشونال” تعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية ذات خبرة تفوق الـ 50 عاماً وشاركت في تصميم عدة مشاريع منها ملاعب عالمية لكأس العالم ، فيما تم توقيع عقد الهندسة مع شركة “خطيب وعلمي” وهي أيضاً شركة عالمية متعددة التخصصات بخبرة تتعدى الـ 50 عاماً.
وكشفت الشركة أنه تم اعتماد تصميم “الاستاد الرياضي” وفق معايير عالمية تبرز الوجهات الرياضية والترفيهية والثقافية، سيما وأن الاستاد الرياضي يهدف لتعزيز أسلوب الحياة الحيوي والصحي في مجتمع جدة إذ يتضمن المعلم حدائق بمساحات خضراء مفتوحة وملعباً رياضياً على مستوى عالمي.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، المهندس أحمد بن عبد العزيز السّليم: “إن تنفيذ هذا العقد يأتي ضمن خططنا للعمل على مشروع يساعد في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة وتوفير وجهات رياضية وترفيهية بمعايير عالمية لسكان وزوار مدينة جدة من داخل وخارج المملكة”.