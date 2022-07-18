“دعوة واحدة تنسينا التعب”.. منسوبات “الداخلية” يتحدثن عن مشاركتهن في الحج

تحدثت منسوبات بوزارة الداخلية عن مشاركتهن في الحج، مؤكدات فخرهن واعتزازهن بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.
وعبرت المنسوبات عن سعادتهن بالعمل في خدمة الحجاج في الكعبة المشرفة، مضيفات أن الدعوة الواحدة التي يحصلن عليها من الحجاج تعينهن على العمل وتجعلهن ينسين ما يشعرن به من تعب.
وذكرت الجندية بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، غادة أحمد، أن المشاركات في خدمة الحجاج تلقين دورة عسكرية في المعهد النسوي بالرياض، تعلمن من خلالها التدريب على المشاة العسكرية، اللياقة البدنية ومهارات الدفاع عن النفس.وفق “أخبار 24”.
واستعرضت مجندات أخريات طريقة عملهن وأبرز مهامهن وما اكتسبنه من خلال عملهن في موسم الحج لهذا العام، ومنها زيادة الحس الأمني.
مع زملائنا هكذا كانت مشاركتنا.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/ZSXUHQkNor
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 18, 2022