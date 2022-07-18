“البنك المركزي” يصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية

أصدر البنك المركزي السعودي، اليوم (الإثنين)، الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، والتي تم العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
وأكد أن الهدف من ذلك هو توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية.
ونوهت بأن ذلك يأتي لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين، موضحا الصيغة النموذجية على موقعه الإلكتروني.وفق “أخبار 24”.