طلاب المملكة يحصدون 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولية 2022

حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولية 2022،والتي أقيمت عن بُعد خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري.
وحصلت المملكة من خلال مشاركتها الـ12 في المسابقة الدولية على ميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير بالتنافس مع 326 طالباً من 84 دولة؛ وذلك بعد رحلة إعداد وتأهيل في “موهبة”، تلقوا خلالها 2700 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين العالميين.
ونال الطالب الصف الثاني بإدارة تعليم الرياض محمد الهدلق ميدالية فضية، كما حقق الطالب بتعليم الشرقية حسين شاكر الصفار ميدالية برونزية، فيما حصد طالب الصف الثالث الثانوي بتعليم الشرقية علي آل يوسف ميدالية برونزية، وحصل الطالب عبدالله الممتن على شهادة تقدير.
من جانبها، هنأت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الدكتورة آمال الهزاع، كل من أسهم في هذا الإنجاز، بما في ذلك أسر الطلاب ومدارسهم ومعلميهم، مبينةً أن الكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وتعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تُعقَد في نهاية العام الدراسي وتستمر لمدة عشرة أيام، من خلال اختبار نظري لمدة 5 ساعات؛ لتعزيز الصلات والتعاون بين الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة.