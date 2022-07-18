“السوق المالية” تعتمد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2023م.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على أسواق، ومراكز إيداع الأوراق المالية لتأدية مهامها والتزاماتها بفعالية.
كما تعزز اللائحة البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتسهم في تطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، إلى جانب تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف والرقابة الفعّالة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. وفق “أخبار 24”.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للائحة في تنظيم متطلبات الترخيص لمزاولة أعمال السوق ومركز الإيداع في المملكة، ومتطلبات رأس المال لهما، وتنظيم متطلبات ممارسة الأعمال، والنُّظُم والإجراءات الرقابية، وترتيبات حوكمة السوق ومركز الإيداع.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم لاحقاً بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها.