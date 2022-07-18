مواطن يؤسس علامة وطنية للقهوة ومتحفاً غير ربحي للتعريف بأسرار القهوة

لم تقف العلامات التجارية العالمية للقهوة عائقاً أمام المواطن دلامة آل حيدر أحد المستثمرين في مجال القهوة، الذي بدأ في تأسيس علامة تجارية وطنية للقهوة مطلع العام 2012 في منطقة نجران .
وقال آل حيدر لموقع “أخبار 24” إنه واجه في البداية تحديات لإنجاح مشروعه كان في مقدمتها ميول البعض للعلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال القهوة، إضافة إلى تفاوت أسعار القهوة وتوقف الحركة الاقتصادية خلال جائحة كورونا.
وأكد أن طموحات شباب الوطن قادتهم للنجاحات في عدة مجالات، مشيراً إلى أن الإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لدعم جميع المشروعات العملية والاقتصادية، ساهمت في نجاح مشروعه وعلامته الوطنية ومضاهاتها مثيلاتها من العلامات الأخرى في جودة القهوة بجميع أنواعها .
ولفت آل حيدر إلى أنه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية قام بتدشين متحف غير ربحي يقوم من خلاله بالتعريف بالقهوة وأنواعها ومراحلها وكيفية الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أنه شارك بعلامته التجارية في معارض مختصة في القهوة داخل وخارج المملكة، إضافة إلى زيارته لمواطن القهوة في دول مختلفة؛ للوقوف على أحدث المنتجات، مشيراً إلى أن عدد الفروع منتصف 2022 وصل إلى 12 فرعاً و4 فروع بنظام الفرنشايز داخل المملكة وبنهاية العام الحالي سترتفع إلى 30 فرعاً في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
مواطن يؤسس علامة وطنية للقهوة ومتجراً غير ربحي للتعريف بأسرار #القهوةhttps://t.co/jubpFLMjUz pic.twitter.com/2WxxzjOVRS
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 18, 2022