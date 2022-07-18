افتتاح جناح المملكة في معرض “فارنبرة” الدولي للطيران ببريطانيا

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، اليوم (الاثنين)، جناح المملكة في معرض “فارنبرة” الدولي للطيران 2022 بالمملكة المتحدة، والذي حمل شعار “استثمر في السعودية”.
وتقود الهيئة أعمال تنظيم الجناح، بمشاركة وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، كما شهد الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية.
ووقف العوهلي على الجناح السعودي الذي يحمل الهوية الوطنية “استثمر في السعودية” التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار، واطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه.
وأكد أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في معرض “فارنبرة” الدولي للطيران، تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق؛ وذلك عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة؛ لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ وذلك وفق توجه القيادة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة؛ لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام.
وأشار إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية، وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي؛ وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة.