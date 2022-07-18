“البيئة” تستعيد أكثر من مليون متر مربع من أراضي التشجير المتعدى عليها بالقنفذة

استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من مليون متر مربع من أراضٍ مخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة؛ وذلك بعد الاعتداء عليها، ورصد إحداثيات تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسواق وحظائر للمواشي.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حسن المعيدي، أنه أتمت إزالة الإحداثياث بعد رصد التعديات، حيث تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من هذه الجهات.
وأكد أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية، بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، مهيباً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية. وفق “أخبار 24”.