نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “عشوائيات جدة” تزيل 28 حياً وفق الخطة التنفيذية لأعمالها بالمحافظة
18/07/2022   11:18 م

“عشوائيات جدة” تزيل 28 حياً وفق الخطة التنفيذية لأعمالها بالمحافظة

+ = -
781

تواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر.

وبلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً، كما تستمر أعمال الإزالة في 8 أحياء، تشمل: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة.

وأكدت اللجنة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات؛ وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية؛ وفقاً لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقاً، والتي تشمل المنتزهات، ووقويزة، والعدل، والفضل، وأم السلم، وكيلو 14 الشمالي. وفق “أخبار 24”.

“عشوائيات جدة” تزيل 28 حياً وفق الخطة التنفيذية لأعمالها بالمحافظة

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219449.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.