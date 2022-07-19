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جديد المحليات > “سعود الطبية” توضح فوائد النحاس لجسم الإنسان ومصادره الطبيعية
19/07/2022   7:00 ص

“سعود الطبية” توضح فوائد النحاس لجسم الإنسان ومصادره الطبيعية

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن النحاس لجسم الإنسان، ومصادره الطبيعية، والآثار الناتجة عن تناول كميات زائدة منه.

وبيّنت المدينة أن فوائد معدن النحاس تتضمن، إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، والمساهمة في نمو الرضع وتطور الدماغ ونظام المناعة والعظام القوية.

ونوهت إلى أن النحاس يعمل كذلك على تحفيز إطلاق الحديد لتكوين الهيموجلوبين، وهي المادة التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وأشارت إلى أن مصادره الطبيعية تتمثل في المكسرات، والكبدة، والبطاطا، والأفوكادو، والفطر، والشوكولاتة الداكنة، والنخالة ومنتجات الحبوب الكاملة.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الزيادة في تناول مواد غذائية تحتوي على النحاس تؤدي إلى آلام في المعدة، وإسهال، وتلف الكبد والكلى “إذا تم تناوله لفترة طويلة”.

 فوائد النحاس

“سعود الطبية” توضح فوائد النحاس لجسم الإنسان ومصادره الطبيعية

جديد المحليات
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