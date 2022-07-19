أشادت بصراحته ودوره العالمي.. صورة ولي العهد تتصدر وسائل الإعلام الأمريكية

تصدرت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الصفحات الأولى من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي ألقت الضوء بشكل رئيسي على العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.
وأبرز الإعلام الأمريكي الخطاب السعودي وتركيزه على استقلالية القرار، حيث أشارت شبكة “CNBC “، إلى أهمية المملكة وخطأ الانكفاء الأمريكي عن العالم، فيما رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الزيارة كانت بمثابة مواجهة، رجحت كفة ولي العهد فيها.
وأشاد تقرير من شبكة “CNN”، بصراحة ولي العهد، خاصة فيما يتعلق بضمانات العدالة وحقوق الإنسان، فيما ثمنت شبكة “فوكس نيوز” الدور السعودي في استقرار سوق النفط.وفق “أخبار 24”.
وامتدت الإشادة للأوساط الرسمية، حيث أشادت متحدثة البيت الأبيض كارين بيير، بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد في استقرار النظام العالمي من خلال قيادة “أوبك +”.