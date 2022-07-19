“تأجير الطائرات” تحتفل بإطلاق الشركة رسمياً وتوقع أول اتفاقية مع طيران ناس

احتفلت شركة تأجير الطائرات “AviLease” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم (الإثنين) بالإطلاق الرسمي للشركة، وذلك خلال حفل تدشين في العاصمة البريطانية لندن تزامناً مع أسبوع فارنبورو الدولي للطيران.
وشهد حفل إطلاق الشركة توقيع أول اتفاقية لشراء وإعادة تأجير 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص”A320neo” مع طيران ناس، حيث سيتم تسليم الطائرات خلال العامين 2022 و2023.
وتهدف “AviLease” للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وشهد توقيع أولى اتفاقيات الشركة حضور عدد من كبار المسؤولين بشركات تصنيع الطائرات العالمية، وشركات الطيران، ومؤسسات مالية، إلى جانب حضور مسؤولين من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “AviLease” وطيران ناس.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “AviLease” فهد السيف أن انطلاقة الشركة وتوقيع أولى اتفاقياتها اليوم يمثل بداية رحلة ريادية في قطاع تأجير الطائرات، إذ سيكون للشركة دور قيادي في تمكين استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة ناس القابضة الأستاذ عايض الجعيد: يسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية، ونستشرف فرصاً رائعة للتوسع بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، والآفاق التي طرحتها رؤية 2030 لقطاع النقل. وفق “أخبار 24”.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـشركة “AviLease” إدوارد أوبريان: “نمتلك الطموح للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات محلياً ودولياً، إلى جانب مساهمة خبرات الصندوق الاستثمارية، وموازنته المالية القوية، في تمكين الشركة، نحن نسعى للاستثمار في تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة والمتطورة تقنياً”.
ويأتي إطلاق “AviLease” تأكيداً لدور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.