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رياضة > الهلال يستعجل رد مركز التحكيم الرياضي.. ويفند الأضرار
19/07/2022   7:00 ص

الهلال يستعجل رد مركز التحكيم الرياضي.. ويفند الأضرار

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كشفت مصادر عن استعجال إدارة نادي الهلال مركز التحكيم الرياضي بالرد سريعا على طلبها بشأن التدابير الوقتية، وذلك لرفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية اللاعب محمد كنو مايو الماضي.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة الهلال فندت في خطابها الأضرار المباشرة المترتبة على البت في قضية كنو والتي يأتي في مقدمتها منع التسجيل في ظل سريان الفترة وبدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وكان نادي الهلال قد أرسل طلبًا لمركز التحكيم الرياضي بشأن التدابير الوقتية بعدما تعرض النادي العاصمي لعقوية المنع من التسجيل لفترتين ودفع مبلغ مالي قدره 27 مليون ريال لنادي النصر إضافة لإيقاف كنو.

ووقع كنو لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده ثم جدد تعاقده مع الهلال لتصدر غرفة المنازعات العقوبات السالف ذكرها بعد شكوى النصر.

الهلال يستعجل رد مركز التحكيم الرياضي.. ويفند الأضرار

رياضة
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