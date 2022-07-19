بالصور.. الشباب يبدأ الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة الحسيني

دشن فريق الشباب، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الرياضي المقبل، وذلك من خلال حصة تدريبية في صالة الإعداد البدني.
وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد اللطيف الحسيني اللاعبين إلى مجموعات صغيرة، نفذوا عددًا من التمارين البدنية والعضلات للوقوف على مستوى المخزون اللياقي.
كما خضع اللاعبين قبل بدء التدريبات اللياقية إلى الفحوص الطبية العادية تمهيدًا للدخول في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.وفق “أخبار 24”.
ويقود الحسيني تدريبات الشباب الذي يبحث عن مدير فني أجنبي لتولي تدريب الفريق خلفًا للروماني سوموديكا.