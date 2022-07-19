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رياضة > “الانضباط” ترفض شكوى الفيصلي ضد الباطن
19/07/2022   6:59 ص

“الانضباط” ترفض شكوى الفيصلي ضد الباطن

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارها بشأن الشكوى المقدمة من النادي الفيصلي بشأن التلاعب بنتيجة مباراة الاتحاد والباطن.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى نادي الفيصلي المقدمة على نادي الباطن حول شبهة التلاعب بنتيجة مباراة الاتحاد الباطن وعدم أهلية مشاركة اللاعب عبدالعزيز العرياني.

وهبط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” رغم تساويه في النقاط مع الباطن (33 نقطة) الذي تعادل مع الاتحاد بدون أهداف بالجولة الأخيرة من دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

واستفاد الباطن من الفوز على الفيصلي في مباراة والتعادل في آخرى بالموسم المنصرم ليضمن بقائه في دوري المحترفين.

“الانضباط” ترفض شكوى الفيصلي ضد الباطن

رياضة
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