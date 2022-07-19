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جديد المحليات > “حساب المواطن” يوضح كيفية تصرف المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في البرنامج
19/07/2022   6:59 ص

“حساب المواطن” يوضح كيفية تصرف المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في البرنامج

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أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية تصرف المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن؛ بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال.

وبيّن البرنامج أن هؤلاء المستفيدين، عليهم زيارة صفحة الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، لافتًا إلى أن المستفيدين من البرنامج لا يلزمهم تحديث البيانات إلا في حال طرأ أي تغيير على بياناتهم.

وكان البرنامج أعلن مطلع الشهر الجاري، إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين لنهاية العام المالي الحالي، وفق الضوابط المعلنة مسبقًا. وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يوضح كيفية تصرف المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في البرنامج

جديد المحليات
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