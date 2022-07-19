أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً كبيراً في الإصابات الجديدة المسجلة بـ”كورونا”، ونسب التعافي من المرض، وارتفاع الحالات الحرجة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 707 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 99 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 805277 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول 7 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي الحالات الحرجة 152 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 389 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 788760 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة بالفيروس؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات في مستوى الأمس وهو 9233 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.