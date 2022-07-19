“SAMI” و”لوكهيد مارتن” توقعان اتفاقية لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض

أعلنت شركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة، توقيعها اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن العالمية الرائدة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد، ونائب الرئيس للأعمال الدولية بشركة لوكهيد مارتن راي بيسيللي، بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز، وذلك في المملكة المتحدة على هامش دورة العام 2022 من معرض فارنبرة الدولي للطيران.
ويأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة ضمن جهود شركة SAMI الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة.
وأعرب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن سعادته بمثل هذا التعاون الإستراتيجي بين شركات التصنيع المحلية ونظيراتها العالمية من المُصنِّعين للمعدات الأصلية.
من جهته، أكد المهندس وليد بن عبد المجيد أن العلاقة مع “لوكهيد مارتن” تشهد المزيد من التقدم والتطور للشركة ولقطاع الطيران الواعد في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد بيسيللي حرص لوكهيد مارتن على تعزيز تعاونها مع شركة SAMI في إطار مساعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة.