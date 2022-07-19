“الموارد البشرية” تعلن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية لعام 1444هـ، اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)، وحتى 11 أغسطس المقبل.
وحددت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المراكز، وهي أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية ، كما يمكن للشخص ذي الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة.
كما تضمنت شروط الالتحاق خلو الشخص ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، وأن تكون درجة الذكاء للشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل، وأن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، وألا يعاني الشخص ذو الإعاقة اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.
ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل متاح عبر بوابتها الإلكترونية، مضيفة أن خطوات التسجيل تتضمن الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الخطوات التالية تتمثل في اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، وبعدها يتم اختيار المركز المرغوب الالتحاق به من القائمة المنسدلة، وأخيرا تحديد الخدمات الإضافية “المواصلات”.