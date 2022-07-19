توجيه بصرف راتب شهر وبدل إعاشة لمنسوبي الصحة المشاركين في الحج

أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل، قرارًا بصرف راتب شهر وبدل إعاشة للموظفين والمستخدمين والعمال المشاركين في أعمال الحج 1443 هـ.
وتضمن القرار صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج من داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وانتداب المشاركين من خارج مكة من موظفي ديوان الوزارة ومن مرافقها الأخرى والمدرجة أسماؤهم في برنامج القوى العاملة بالحج للمدد المحددة لهم بالبرنامج.
ونص على صرف بدل إعاشة مقدارها 500 ريال لكل من يشارك فعلًا في أعمال الحج من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمكة والإدارات التابعة لها والعاملين مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ، بشرط أن يكون المبلغ المصروف عن بدل الإعاشة شاملًا الإعاشة طيلة فترة الحج، وعدم الجمع بين تأمين الإعاشة عينًا وبين صرف المبلغ النقدي، وتوافر اعتماد مالي لذلك في ميزانية الوزارة.
كما شمل القرار صرف إعاشة نقدية بواقع 500 ريال لجميع المشاركين في أعمال الحج بمنطقة المشاعر المقدسة والذين يعملون بالمراكز الصحية بمشعر (عرفات ومزدلفة ومنى ومراكز منشأة الجمرات)، وذلك عن جميع الأيام المحددة للإعاشة من 8 /12 /1443 هـ وحتى 14 /12 /1443.
وشدد القرار على تقيد المرشحين للمشاركة في موسم الحج لعام 1443 بالعمل في المواقع والمواعيد المحددة لهم في البرنامج، وتحتسب نفقات انتدابهم من تاريخ مباشرتهم العمل إلى تاريخ انتهائه، كما يحق لرئيس لجان الحج التحضيرية إيقاف انتداب أي موظف قبل بداية فترة انتدابه إذا تقرر عدم الحاج إليه أو ثبت عدم انتظامه أو جديته في العمل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتم صرف المكافآت وبدل الانتداب بعد عودة كل مشارك إلى مقر عمله وتقديم أصل شهادة المشاركة الصادرة من لجنة القوى العاملة بالحج مصدقة من مقر عمله في الحج تفيد بمباشرته العمل، كما يتم احتساب ساعات العمل الزائدة التي تقتضيها حاجة العمل لمنسوبي صحة العاصمة المقدسة، ويصرف لهم عنها مكافأة عمل إضافي، فيما يعوض المنسوبون من خارج مكة عن الساعات الزائدة بإجازة لمدة 7 أيام، وتقوم جهة العمل بتحديد وقت تمتع الموظف بتلك الإجازة مجتمعة أو متفرقة حسب طلبه.