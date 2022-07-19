بانخفاض أكثر من 33% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 8 مليارات ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (10 – 16 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 8 مليارات ريال عبر 123 مليون عملية، بانخفاض في قيمة العمليات بـ33.3%، حيث أنفق المستهلكون 1.4 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.17 مليار ريال على نفقات أخرى، و838.5 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 613.6 مليون ريال على محطات الوقود، و520.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و458.6 مليون ريال على الصحة، و323.8 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 247.03 مليون ريال على المجوهرات، و221.36 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و213.6 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و205.8 مليون ريال على الفنادق.
كما تم إنفاق 191.5 مليون ريال على الأثاث، و165.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و670 ألف ريال على المنافع العامة، و580.7 ألف ريال على الاتصالات، و67 ألف ريال على التعليم. وفق “أخبار 24”.