شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته “عرب نيوز اليابان” في طوكيو، خلال إطلاق النسخة اليابانية من الصحيفة.
واستهلّ الأمير فيصل حديثه بنعي رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مؤكدا أن الموت المفاجئ لآبي كان بمثابة مأساة كبيرة، معتبرا أنه كان رجل دولة حقيقي من ذوي الكفاءات العالية والتأثير الهائل على الساحة العالميّة، مضيفا أن المملكة رأت فيه صديقًا كبيرًا وشخصًا كان له دور فعّال في تعزيز العلاقات بين بلدينا.
وتحدث الوزير عن تعزيز العلاقات السعودية اليابانية على الرغم من الفجوة التي سبّبتها جائحة كورونا، قائلا: “إن أحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة، وقد عملنا مع زملائنا في الحكومة اليابانية للتأكد من استمرار العمل على جميع بنود جدول الأعمال التي كنا نعمل عليها خلال السنوات العديدة الماضية ونحن اليوم نركّز على المستقبل”.
وكشف أيضًا عن بعض الأمور التي دارت خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة، مؤكّدًا من جديد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة.
وأضاف أن التركيز ينصب في المحافظة على استقرار أسواق النفط من خلال مجموعة أوبك بلس، مؤكدا أن الحوار داخل المجموعة نشط للغاية ويستجيب، حسب الحاجة، لمتطلبات أسواق النفط، مؤكدا أن السوق لا تعاني من نقص في النفط، ولكن هناك نقص في القدرة على التكرير.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة إيواي فوميو.
يذكر أن وزير الخارجية يقوم بزيارة إلى اليابان حيث استقبله اليوم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في مكتبه بالعاصمة طوكيو. وفق “أخبار 24”.