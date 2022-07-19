 تحديد موعد بدء إصدار "وثيقة نقل" الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة والسيارات

حددت الهيئة العامة للنقل، موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لناقلي المواد البترولية والخطرة ونقل السيارات.
وأوضحت أنه سيتم بدء إصدار الوثيقة من خلال بوابة “نقل” الإلكتروني، اعتبارًا من يوم (الأحد) 22 صفر 1444هـ الموافق 18 سبتمبر 2022، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، كما تتضمن أيضاً بيانات المرخصين، وتمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.
ويهدف الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (بيان) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
وفق “أخبار 24”.