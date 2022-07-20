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جديد المحليات > الجامعة السعودية الإلكترونية تفتتح فرعين في الجبيل وينبع
20/07/2022   7:03 ص

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتتح فرعين في الجبيل وينبع

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أعلنَتِ الجامعةُ السعوديةُ الإلكترونيةُ افتتاحَ فرعين في مدينتي الجبيل وينبع، في إطار خططها للتوسُّع في إتاحة التعليم الجامعي في جميع المناطق، بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ووَقَّعَتِ الجامعةُ والهيئةُ الملكيةُ مذكرةَ تفاهمٍ لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة بما يتماشى مع حاجة المنطقة، خاصة في التخصصات النوعية التي تخدمُ المجالات الصناعية للهيئة، ويسهمُ في تطوير مخرجات تواكبُ متطلباتِ سوق العمل والتنمية الشاملة.

وبدأت الجامعة بالفعل في استقبال طلبات الالتحاق للدراسة في فرعي الجبيل وينبع للعام الدراسي 1444 هـ في عددٍ من التخصصات النوعية للطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتتح فرعين في الجبيل وينبع

جديد المحليات
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