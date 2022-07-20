نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > تعرف على أهمية وفوائد معدن البوتاسيوم للجسم وما هي الأغذية الغنية به
20/07/2022   7:03 ص

تعرف على أهمية وفوائد معدن البوتاسيوم للجسم وما هي الأغذية الغنية به

+ = -
651

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن البوتاسيوم لجسم الإنسان، ومصادره الطبيعية، والآثار الناتجة عن تناول كميات زائدة منه.

وبيّنت المدينة أن فوائد معدن البوتاسيوم تتضمن، المساعدة في التحكم في توازن السوائل بالجسم، ومساعدة عضلة القلب على العمل بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن مصادره الطبيعية تتمثل في الموز، والفول والبقول، والبطاطا، والمكسرات والبذور، والسمك، والديك الرومي، والدجاج، واللحوم الحمراء، وبعض الخضراوات مثل البروكلي والجزر. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الزيادة في تناول مواد غذائية تحتوي على البوتاسيوم تؤدي إلى آلام في المعدة، والشعور بالغثيان والإسهال.

 فوائد البوتاسيوم

تعرف على أهمية وفوائد معدن البوتاسيوم للجسم وما هي الأغذية الغنية به

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219594.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.