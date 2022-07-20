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جديد المحليات > وصول الدفعة الأولى من برنامج رواد السياحة إلى إسبانيا
20/07/2022   7:03 ص

وصول الدفعة الأولى من برنامج رواد السياحة إلى إسبانيا

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وصلت الدفعة الأولى من برنامج رواد السياحة إلى إسبانيا، وذلك لخوض دورات تدريبية في جامعة Les Roches Marbella التي تعد الأولى في مجال الضيافة.

وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هذه الدفعة تأتي ضمن البرنامج الذي أطلقته الوزارة خلال الاجتماع التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في يونيو الماضي بجدة.

وأضاف أن أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المحلي تجعل من استثمارهم 100 مليون دولار لتدريب 100 ألف شاب وشابة سنويا مهما لتحقيق رؤيتهم في القطاع.

يذكر أن الهدف من البرنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة لتلبية احتياجاته وتوفير فرص تدريب عملي للشباب والشابات لرفع مهاراتهم.

وصول الدفعة الأولى من برنامج رواد السياحة إلى إسبانيا

وفق “أخبار 24”.

وصول الدفعة الأولى من برنامج رواد السياحة إلى إسبانيا

جديد المحليات
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