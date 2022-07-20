خلال حفل بمناسبة خضوعه لعملية ناجحة.. أمير حائل: “وأنا بالطيارة لقيت الشوق سبقني لحائل”

نظمت إمارة منطقة حائل، مساء أمس (الثلاثاء) حفلاً بمناسبة عودة أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد سالماً معافى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة.
وشارك الأمير ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في الاحتفال إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين بالإمارة، وأهالي المنطقة.
وأظهرت صور ومقطع فيديو جانباً من فقرات الحفل، حيث أدى الأمير عبدالعزيز ونائبه العرضة السعودية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية في ختام الحفل.
وعبر الأمير عن تقديره لأهالي حائل وشوقه للعودة إلى المنطقة؛ حيث قال: “وأنا في الطيارة التفت إلى الشوق لقيت الشوق سبقني لحائل”.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد، قد مر بأزمة صحية؛ وخضع لعمية جراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في يونيو الماضي، وقد وجه في وقت سابق رسالة من داخل المستشفى عبر من خلالها عن شكره لكل من من سأل عنه صحته.
#فيديو ||🎥
لحفل إمارة منطقة حائل بمناسبة عودة وسلامة سمو #أمير_منطقة_حائل. #عبدالعزيز_دمت_لنا_نبضاََ pic.twitter.com/P8tvAOPFJR
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) July 20, 2022
وفق “أخبار 24”.