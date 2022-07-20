مستجدات كورونا.. صفر وفيات لليوم الثاني.. وانخفاض الحالات الحرجة والإصابات وارتفاع التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل انخفاض كبير في الحالات الحرجة والإصابات الجديدة المسجلة بـ”كورونا”، وارتفاع نسب التعافي من المرض، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 602 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 105 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 805879 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل انخفاض كبير في منحنى الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل خروج 13حالة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي الحالات الحرجة الآن 139 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن الأمس حيث تم تسجيل 432 حالة اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 789192 حالة.
ولفتت إلى وجود استقرار في حالات الوفاة بالفيروس؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات في مستوى الأمس وهو 9233 حالة وفاة.