فريق “تحكم” يحقق المرتبة الثانية عالمياً في تحدي الذكاء الاصطناعي للمدن بأمريكا

حصل فريق الذكاء الاصطناعي بشركة “تحكم” على المركز الثاني عالمياً في تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمدن الذي أقيم في أمريكا.
وشارك فريق تحكم في المسار الثالث من المسابقة وذلك في مجال “Naturalistic Driver Data Analytics”، الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لتعديل سلوكيات سائقي المركبات والمساهمة في رفع مستوى الأمان في الطرق.
ووصل الفريق للمرحلة الأخيرة من التحدي بعد تجاوز المراحل الأولية كأحد أفضل 10 مشاركين، ضمن 150 فريقاً من 27 دولة، حيث قدم الحل من خلال ورقة علمية تم عرضها في مؤتمر CVPR الدولي في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، والذي يعد أهم المؤتمرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذه المشاركة تعد الأولى لشركة تحكم في التحدي حيث جاء الإنجاز من خلال دعم الشركة الكفاءات الوطنية المتخصصة في كافة المجالات، واستكمالاً لدورها في التطوير والابتكار.