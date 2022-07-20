نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > فريق “تحكم” يحقق المرتبة الثانية عالمياً في تحدي الذكاء الاصطناعي للمدن بأمريكا
20/07/2022   11:59 م

فريق “تحكم” يحقق المرتبة الثانية عالمياً في تحدي الذكاء الاصطناعي للمدن بأمريكا

+ = -
664

حصل فريق الذكاء الاصطناعي بشركة “تحكم” على المركز الثاني عالمياً في تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمدن الذي أقيم في أمريكا.

وشارك فريق تحكم في المسار الثالث من المسابقة وذلك في مجال “Naturalistic Driver Data Analytics”، الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لتعديل سلوكيات سائقي المركبات والمساهمة في رفع مستوى الأمان في الطرق.

ووصل الفريق للمرحلة الأخيرة من التحدي بعد تجاوز المراحل الأولية كأحد أفضل 10 مشاركين، ضمن 150 فريقاً من 27 دولة، حيث قدم الحل من خلال ورقة علمية تم عرضها في مؤتمر CVPR الدولي في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، والذي يعد أهم المؤتمرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هذه المشاركة تعد الأولى لشركة تحكم في التحدي حيث جاء الإنجاز من خلال دعم الشركة الكفاءات الوطنية المتخصصة في كافة المجالات، واستكمالاً لدورها في التطوير والابتكار.

فريق “تحكم” يحقق المرتبة الثانية عالمياً في تحدي الذكاء الاصطناعي للمدن بأمريكا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219685.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.