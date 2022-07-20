“الأرصاد”: أمطار من متوسطة لغزيرة بدءاً من الغد على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق خلال الفترة من (الخميس) وحتى (الاثنين).
وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على محافظات منطقتي: عسير، ونجران، تصل إلى غزيرة من (الجمعة) وحتى (الاثنين).
كما توقع أن تشهد محافظات منطقة جازان أمطاراً متوسطة، تصل إلى غزيرة من (الجمعة) وحتى (الاثنين)، كما يمتد تأثير فرص هطول الأمطار من (السبت) إلى محافظات منطقة الباحة. وفق “أخبار 24”.
🛑استمرار هطول #الأمطار على بعض مناطق #المملكة من الخميس إلى الإثنين 21- 2022/7/25م.
ولمزيد من التفاصيل:https://t.co/8cuheV8B63#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/71tgh8ARJ1
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) July 20, 2022