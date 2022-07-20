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جديد المحليات > “الأرصاد”: أمطار من متوسطة لغزيرة بدءاً من الغد على هذه المناطق
20/07/2022   11:59 م

“الأرصاد”: أمطار من متوسطة لغزيرة بدءاً من الغد على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق خلال الفترة من (الخميس) وحتى (الاثنين).

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على محافظات منطقتي: عسير، ونجران، تصل إلى غزيرة من (الجمعة) وحتى (الاثنين).

كما توقع أن تشهد محافظات منطقة جازان أمطاراً متوسطة، تصل إلى غزيرة من (الجمعة) وحتى (الاثنين)، كما يمتد تأثير فرص هطول الأمطار من (السبت) إلى محافظات منطقة الباحة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار من متوسطة لغزيرة بدءاً من الغد على هذه المناطق

جديد المحليات
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