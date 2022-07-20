أطلقَتْ وزارة النقل والخِدْمَاتِ اللوجستية حملةً توعويةً للتعريف بحق الطريق ومستخدميه بهدف التوعية بحق الطريق ومستخدميه تحت شعار “حقُّك علينا وحقُّنا عليك”.
وأشارت إلى أهمية المحافظة على الطريق وممتلكاته، وذلك من خلال الابتعاد عن جميع أشكال التعدي على الطريق، مثل قطع السياج أو الكتابة على اللوحات الإرشادية أو إتلافها، مؤكدة أنها تسهمُ في الضرر على مستخدمي الطريق.
وكشفت بأن هناك مخالفات تطبق على المخالفين من ضمنها قطع السياج حيث يُعاقبُ مرتكبُها بتكلفة الإصلاح بالإضافة للغرامة 50 ألف ريال، وأيضاً إتلاف الطريق أو جزء منه وتقدر غرامتها بتكلفة الإصلاح بالإضافة لـ50 % من تكلفة الإصلاح على ألا تتجاوز 100 ألف ريالٍ.
وأكدَتْ الوزارة أنَّ لمستخدم الطريق حقًّا من خلال حفظ حقوقه في حال تَضَرَّرَتْ مركبتُهُ من الطريق، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تكفلُ لمستخدم الطريق حَقَّهُ. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الخطوةَ الأولى تكمنُ في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضَّرَرِ مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، والاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضَّرَرِ.
وأضافت بأن المتضرر يحصل بعد ذلك على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبِّباته، ومن ثم يرسل بعد ذلك من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور إلى فرع الوزارة في المنطقة، والذي يقوم بدراسة المطالبة والتحقُّقِ من المسببات.
وأشارت إلى أنه عند ثبوت المطالبة يجري تحويلها للمقاول ويُطْلَبُ منه مراجعةُ أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.