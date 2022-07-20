“الحج والعمرة” تعلن شطب تراخيص 5 شركات للعمرة لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم (الأربعاء) شطب تراخيص 5 شركات للعمرة لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وإخلالها بأحكام تنظيم خدمات المعتمرين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.
وأكدت أنها تستقبل جميع الشكاوى والملاحظات، وتتعاملُ معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وضمان خدمتهم وفق أعلى معايير الجودة لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، مشددةً على أنها لن تسمحَ بالتهاون أو التقصير في خدمة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.