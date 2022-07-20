“سكني” يكشف حجم التقدم بمشروع ضاحية الجوهرة في جدة

كشف برنامج سكني عن حجم التقدم في أعمال البناء والتطوير في المشاريع السكنية التي تحتضنها ضاحية الجوهرة بمدينة جدة.
وأوضح أن نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة رزيدنس الذي يضم 990 وحدة سكنية بلغت 99%، بينما وصلت النسبة في مشروع بوفارديا ستي الذي يوفر 2606 وحدات سكنية إلى 84%، في حين ارتفعت نسبة إنجاز مشروع فينان لتصل إلى 55% الذي يضم أكثر من 1350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع بيلار الذي يوفر 618 وحدة سكنية.
وتوفر الضاحية آلاف الوحدات السكنية التي تُبنى باستخدام تقنيات البناء الحديث، مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS)، بمساحات ونماذج متعددة وبتصاميم متنوعة عالية الجودة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار مناسبة وأقساط شهرية ميسرة.
وتتميز “الجوهرة” بموقعها الاستراتيجي الحيوي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وعلى بعد نحو 5 دقائق عن طريق المدينة المنورة السريع، وحوالي 15 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، وتمتد على مساحة تبلغ قرابة مليوني متر مربع، بسعة سكانية تصل لحوالي 35 ألف نسمة. وفق “أخبار 24”.
وتشتمل الضاحية على المساحات الخضراء والممشى الذي يمتد على طريق المشروع، وتزين مساراته واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق، كما تتوفر بها مرافق تجارية على مساحة تصل لحوالي 194 ألف متر مربع، وحدائق ومساحات مفتوحة تتجاوز مساحتها 110 آلاف متر مربع، كما توفر مركزاً أمنياً، ومركزين للرعاية الصحية، ومدارس ورياض أطفال، ومساجد على مساحة تفوق 150 ألف متر مربع.