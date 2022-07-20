للرفع من كفاءة تنظيم الجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي .. “شؤون الجامعات” يصدر عدداً من القرارات

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عدداً من القرارات التطويرية للجامعات في حزمتها الأولى.
وتأتي هذه القرارات لتعزيز الرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات، ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية؛ وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز كفاءة منظومة الجامعات.
وتضمّنت القرارات الصادرة من المجلس: ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى 4 وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى 3 وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى.
كما اشتملت القرارات على دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، باستثناء العمادات التالية: (القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والتطوير والجودة)، إضافة إلى عمادتين أخريين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة؛ وفقاً لاحتياج الجامعة وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.
ونصّت القرارات على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على 4 مراكز كحد أقصى؛ وذلك بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات، على أن يُخصص المركز الأول للكليات العلمية، والثاني للكليات الصحية، والثالث للكليات النظرية، والرابع في مجال اهتمامات الجامعة وتوجهاتها، مع قصر تعيين أعضاء هيئة التدريس لرئاسة تلك المراكز، وعدم تعيين نواب أو مساعدين أو مستشارين لهم من أعضاء هيئة التدريس. وفق “أخبار 24”.
وأكّدت القرارات على التقيّد بالمناصب والمسميات النظامية المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ونظام الجامعات ولوائحهما، وإلغاء جميع المناصب والمسميات المخالفة لذلك.