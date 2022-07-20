اختتمت المملكة مشاركتها في نسخة هذا العام من المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي تنظمه سنوياً منظمة الأمم المتحدة، ممثلةً بمجلسها الاقتصادي والاجتماعي؛ لمتابعة تقدم دول العالم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة وأهدافها الـ 17.
وترأست وزارة الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة في المنتدى، كما شارك فيه ممثلون من وزارات التعليم والمالية والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء.
وشارك الوفد في عدة جلسات حوارية حول الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، بمشاركةٍ واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية، والتي تركزت في 5 من أهداف التنمية المستدامة، شملت: التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وفق “أخبار 24”.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي، أيمن أفغاني، أن الحوارات التي أجريت مع شركاء في المنتدى السياسي الرفيع المستوى أسفرت عن اتفاقٍ واضح للعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستمرار جهود التعافي من جائحة كورونا.
وأوضح أن المهمة الرئيسية تكمن في تحفيز التعاون وتمهيد الطريق بشكل جماعي نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع، مؤكداً أن التزام المملكة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي؛ للإسهام في التقدم العالمي وتحقيق الأهداف المشتركة.