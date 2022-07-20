دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الأربعاء)، برامج رئيسة لريادة الأعمال بقطاعات البيئة الثلاثة، وهي: سدرة المخصص لقطاع البيئة، وسحابة المخصص لقطاع المياه، وسنبلة المخصص لقطاع الزراعة.
وأكد الفضلي، خلال حديثه ضمن فعاليات ملتقى منظومة ريادة الأعمال الذي نظمته الوزارة، أن الوزارة تضع في أولوياتها تمكين ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، وتنمية وتعزيز القدرات البشرية وتحقيق تطلعاتها؛ لتقديم الحلول التقنية الفعّالة، مشيراً إلى أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة، الدكتور علي السبهان، أن الهدف من الملتقى بناء منظومة لريادة الأعمال في كل قطاع من قطاعات الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن اعتماد 30 مليون ريال كمرحلة أولى لدعم وتطوير ريادة الأعمال في قطاع الزراعة بالوزارة، مؤكداً قيام الوزارة بتنمية ريادة الأعمال عبر مراجعة وتحديث وبناء التشريعات والتنظيمات، وتوفير الخبراء والاستشارات.