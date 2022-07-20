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جديد المحليات > بكين تشيد بتعليقات الأمير فيصل بن فرحان والجبير في مقابلاتهما مع وسائل الإعلام عن العلاقات مع الصين
20/07/2022   11:57 م

بكين تشيد بتعليقات الأمير فيصل بن فرحان والجبير في مقابلاتهما مع وسائل الإعلام عن العلاقات مع الصين

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أثنت وزارة الخارجية الصينية بتعليقات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في وسائل الإعلام، بشأن العلاقات التي تجمع المملكة والصين.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية الصينية، بحديث الأمير فيصل بن فرحان والجبير خلال مقابلاتهما مع وسائل الإعلام، مؤكداً أن الصين تقدر النية الإيجابية من الجانب السعودي لمواصلة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية قد أجاب عن سؤال بشأن ما إذا كانت المملكة تنوي شراء منظومة صاروخية في إحدى المقابلات الإعلامية، بأن الرياض ترى واشنطن كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، وحال لم تتمكن من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها بمكان آخر. وفق “أخبار 24”.

كما تناول الجبير العلاقات مع الولايات المتحدة والصين خلال مقابلة إعلامية أخرى، حيث أكد أن المملكة تريد تعزيز العلاقات مع البلدين، وأنها لا تقيم علاقات مع دولة على حساب أخرى.

بكين تشيد بتعليقات الأمير فيصل بن فرحان والجبير في مقابلاتهما مع وسائل الإعلام عن العلاقات مع الصين

جديد المحليات
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