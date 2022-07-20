تدشين ركن الكتب الصينية في مكتبة الملك فهد الوطنية

دشن السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشنغ، اليوم (الأربعاء)، “ركن الكتب الصينية” بمكتبة الملك فهد الوطنية؛ وذلك بحضور الأمين العام المكلف الدكتور منصور الزامل.
ويعد الركن هدية من إحدى الشركات الصينية، حيث تتضمن كتباً صينية لبناء منصة صينية نافذة للمواطنين السعوديين، وتوفير كتب مرجعية للدارسين والمستفيدين والخريجين من الصين، وتقديم الدعم لتدريس اللغة الصينية في المملكة.
وأعرب السفير الصيني في كلمته، عن سعادته بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين السعودية والصين، وتعزيز التبادل الثقافي، ونقل الثقافات بين البلدين، مشيداً بما تقدمه مكتبة الملك فهد الوطنية من جهود ثقافية ومعرفية وعلمية.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام المكلف الزامل، أن تدشين ركن الكتب الصينية بادرة إيجابية ونواة أولية نحو المزيد من التعاون الثقافي السعودي الصيني، وامتداد لتعاون ثقافي بين البلدين التي أثرت الثقافة؛ لا سيما أن الحضارة الصينية أول من استخدم الورق كوسيلة للتدوين وحفظ الإنتاج الفكري، مضيفاً أن المبادرة تضم كتباً متنوعة ذات قيمة علمية سيعود نفعها للمستفيدين والباحثين. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن الكتب ستُقدم على عدة دفعات، حيث تتضمن الدفعة الأولى 2000 كتاب باللغة العربية والإنجليزية والصينية تشمل: المجالات الاقتصادية، والجغرافية، والإنسانية، بما في ذلك سلسلة كتب الرئيس الصيني شي جين بينغ باللغتين العربية والإنجليزية.