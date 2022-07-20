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جديد المحليات > “أرامكو”: الإعلان عن النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من 2022 في أغسطس المقبل
20/07/2022   11:58 م

“أرامكو”: الإعلان عن النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من 2022 في أغسطس المقبل

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أعلنت شركة “أرامكو”، عزمها الإعلان عن النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من العام 2022.

وأوضحت، خلال بيان لها، أنها ستقوم يوم (الأحد) الموافق 14 أغسطس المقبل، وتحديداً قبل افتتاح “تداول”، بالإعلان عن النتائج المالية الرئيسية، وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من العام، كما سيتم نشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، شاملاً القوائم المالية الكاملة، يوم (الاثنين) الموافق 15 أغسطس، مشيرةً إلى أن البث الإلكتروني الصوتي سيعقد في تمام 3:30 عصر ذاك اليوم. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% بالربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، كما نمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال.

“أرامكو”: الإعلان عن النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من 2022 في أغسطس المقبل

جديد المحليات
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