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جديد المحليات > للمنافسة عالمياً.. المملكة بصدد خفض رسوم 3 مطارات بنسبة تصل إلى 35% خلال هذا العام
20/07/2022   11:57 م

للمنافسة عالمياً.. المملكة بصدد خفض رسوم 3 مطارات بنسبة تصل إلى 35% خلال هذا العام

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ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، أنها بصدد تخفيض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، وذلك في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضاً من أكبر المطارات في العالم.

وقالت الهيئة خلال مشاركتها في معرض “فارنبورو” الجوي إن التخفيض الذي سيطبق في وقت لاحق من هذا العام سيكون في مطارات الرياض وجدة والدمام، مبينة أنه سيكون بمثابة الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

وأضافت، وفقاً لوكالة “بلومبرج” أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة في تطبيق خفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو. وفق “أخبار 24”.

للمنافسة عالمياً.. المملكة بصدد خفض رسوم 3 مطارات بنسبة تصل إلى 35% خلال هذا العام

جديد المحليات
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