“الشورى” يطالب “التعليم” بإعادة النظر في تطبيق نظامي المسارات والفصول الثلاثة

دعا مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم (الأربعاء)، وزارة التعليم إلى إعادة النظر في تطبيق نظامي المسارات والفصول الثلاثة في المدارس والجامعات.
وحث المجلس الوزارة بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.
وطالب المجلس بدعم الجامعات السعودية لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وكذلك رفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة؛ بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.
وشدد كذلك على ضرورة تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، للوصول إما لتوصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو التراجع عنه والعودة للنظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأكد على ضرورة أن تقوم وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي. وفق “أخبار 24”.
كما دعا مجلس الشورى إلى تسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بعد والمدمج، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.
وطالب المجلس ببناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام.