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جديد المحليات > “سعود الطبية” توضح أعراض الاكتئاب المُبتسم وطرق علاجه
21/07/2022   8:28 ص

“سعود الطبية” توضح أعراض الاكتئاب المُبتسم وطرق علاجه

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض الاكتئاب المُبتسم يظهر عندما يكون الشخص مبتسماً من الخارج ولكنه يشعر بالحزن من الداخل، ولا يشعر من حوله أنه يعاني من الاكتئاب.

وبيّنت المدينة، أن أعراض الاكتئاب المبتسم تتمثل في الحزن الشديد والعميق والمستمر، والشعور بالخمول والتعب، وتغيرات في الشهية والوزن والنوم، بالإضافة إلى فقدان المتعة والاهتمام بأي أنشطة كان يستمتع بها الشخص قبل ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن علاج هذا النوع من الاكتئاب يتضمن الطريقة نفسها التي تعالج بها الاضطرابات الاكتئابية الأخرى بالقضاء على مسبباته، إلى جانب العلاج الطبي الذي يكون في شكل مجموعة من الأدوية كمضادات الاكتئاب، والعلاج المعرفي السلوكي، وكذلك وجود السند الاجتماعي خاصة الزوج.

 الاكتئاب المبتسم

“سعود الطبية” توضح أعراض الاكتئاب المُبتسم وطرق علاجه

جديد المحليات
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