“أمانة المدينة” تكشف ملابسات تداخل موقع أحد مشروعاتها مع أرض أحد المواطنين

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، ملابسات ما تردد بأحد الحسابات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تداخل موقع أرض مشروع مستشفى وبرج طبي خاص بسعة 300 سرير مع أرض مملوكة لمواطن في نفس الموقع.
وأوضحت الأمانة، أن أرض المشروع المُشار إليه تقع ضمن نطاق الأراضي البلدية المملوكة للأمانة، والتي تسعى إلى تهيئتها لاستقطاب المُستثمرين بهدف إنشاء مشاريع نوعية تخدم سكان وزوار المدينة المنورة.
وأكدت أن الأعمال الإنشائية للمشروع مُستمرة ولم تتأثر مع التداخل الجزئي لموقع المشروع مع ملكية المواطن، والذي اتضح بأن صك ملكيته غير مسجل لدى الأمانة بمساحة لا تتجاوز 10 % من إجمالي مساحة المشروع والجاري تنفيذه على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني”. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن المواطن تقدم للأمانة بوثائق الملكية للأرض المتداخلة جزئياً مع موقع المشروع، منوهة إلى أن الإدارة المُختصة تعمل على دراسة الصك واتخاذ كل الإجراءات النظامية التي تكفل حقوق جميع الأطراف، مع ضمان استمرار تنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية المُعتمدة.
ودعت الأمانة إلى تحري الدقة في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية واتباع الممارسات الإعلامية والمهنية.